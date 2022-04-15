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Затерянный город

The Lost City

2022мелодрамакомедиябоевикприключения
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Сюжет фильма:

Лоретта Сейдж — популярная писательница, чьи любовно-приключенческие романы пользуются бешеной популярностью, а в их главного героя — красавчика Дэша, воплощенного в жизни моделью с обложки Аланом, — влюблены все женщины. В ходе турне-презентации очередного бестселлера Лоретту похищает эксцентричный миллиардер. Он уверен, что сокровища древнего затерянного города из ее последней книги настоящие, и она может привести его к ним. Алан решает, что в жизни он ничуть не хуже, чем его персонаж, и отправляется на помощь Лоретте. Странную парочку ждут дикие приключения в самом сердце джунглей.

Режиссеры
Аарон Ни, Адам Ни
В ролях
Сандра Буллок, Брэд Питт, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф, Да’Вин Джой Рэндольф, Патти Харрисон, Оскар Нуньес, Рэймонд Ли, Томас Форбс-Джонсон, Эктор Анибал
Страна
США
Премьера
24 марта 2022 (РФ)
15 апреля 2022 (Мир)
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Трейлер
Кадры3
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