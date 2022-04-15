Лоретта Сейдж — популярная писательница, чьи любовно-приключенческие романы пользуются бешеной популярностью, а в их главного героя — красавчика Дэша, воплощенного в жизни моделью с обложки Аланом, — влюблены все женщины. В ходе турне-презентации очередного бестселлера Лоретту похищает эксцентричный миллиардер. Он уверен, что сокровища древнего затерянного города из ее последней книги настоящие, и она может привести его к ним. Алан решает, что в жизни он ничуть не хуже, чем его персонаж, и отправляется на помощь Лоретте. Странную парочку ждут дикие приключения в самом сердце джунглей.