13-летней Мей Ли непросто дается подростковый возраст — девочка разрывается между своими проблемами и между тем, чтобы оставаться прилежной и любящей маминой дочкой. Но кроме перемен в собственном теле, в интересах и отношениях, Мей Ли сталкивается с еще одной очень странной своей особенностью. Всякий раз, когда она слишком волнуется (а с подростком это случается практически всегда), героиня тут же превращается в гигантскую красную панду.