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Я краснею

Turning Red

2022комедиямультфильмысемейныйфэнтези
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Сюжет фильма:

13-летней Мей Ли непросто дается подростковый возраст — девочка разрывается между своими проблемами и между тем, чтобы оставаться прилежной и любящей маминой дочкой. Но кроме перемен в собственном теле, в интересах и отношениях, Мей Ли сталкивается с еще одной очень странной своей особенностью. Всякий раз, когда она слишком волнуется (а с подростком это случается практически всегда), героиня тут же превращается в гигантскую красную панду.

Режиссер
Доми Ши
Страна
США
Премьера
10 марта 2022 (РФ)
11 марта 2022 (Мир)
Продюсер
Линдси Коллинз
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Трейлер
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