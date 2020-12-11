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Город тайн

The Dry

IMDb7.0
20201 ч. 57 мин.драматриллеркриминал
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Сюжет фильма:

Агент федеральной полиции Аарон Фальк возвращается в родной городок в фермерском сообществе Киварра, чтобы присутствовать на похоронах своего друга детства Люка Хадлера. Он застает жителей города в отчаянном положении — страшная засуха поставила весь город на грань выживания. Когда Аарон обнаруживает мертвыми всю семью Хадлер, он решает остаться и выяснить, что именно привело к этой страшной трагедии. Фальку предстоит столкнуться не только с обстоятельствами смерти семьи друга, но и с противостоянием жителей города, не желающих посвящать его в местные тайны.

«Город тайн» — экранизация одноименного романа австралийской писательницы Джейн Харпер.

Режиссер
Роберт Коннолли
В ролях
Эрик Бана, Женевьев О’Райли, Кейр О’Доннелл, Джеймс Фрешвилл, Мэтт Нейбл, Сэм Корлетт, Джереми Линдсэй Тейлор, Миранда Тапселл, Джон Полсон, Рени Лим, Мартин Дингл Уолл
Страна
США, Австралия
Премьера
15 июля (РФ)
11 декабря 2020 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры
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