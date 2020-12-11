Агент федеральной полиции Аарон Фальк возвращается в родной городок в фермерском сообществе Киварра, чтобы присутствовать на похоронах своего друга детства Люка Хадлера. Он застает жителей города в отчаянном положении — страшная засуха поставила весь город на грань выживания. Когда Аарон обнаруживает мертвыми всю семью Хадлер, он решает остаться и выяснить, что именно привело к этой страшной трагедии. Фальку предстоит столкнуться не только с обстоятельствами смерти семьи друга, но и с противостоянием жителей города, не желающих посвящать его в местные тайны.

«Город тайн» — экранизация одноименного романа австралийской писательницы Джейн Харпер.