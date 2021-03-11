К столетнему юбилею Великой французской революции в Париже готовилась Всемирная выставка, которая должна была пройти в 1889 году. Французские власти объявили архитектурный конкурс, который выиграло инженерное бюро Гюстава Эйфеля. Это навсегда изменило жизнь архитектора и судьбу города, в котором появилась одна из самых узнаваемых и знаменитых достопримечательностей в мире.

«Эйфель» — историческая мелодрама о строительстве Эйфелевой башни.