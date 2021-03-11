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Эйфель

Eiffel

IMDb7.1
2021драмамелодрамабиографияисторический
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Сюжет фильма:

К столетнему юбилею Великой французской революции в Париже готовилась Всемирная выставка, которая должна была пройти в 1889 году. Французские власти объявили архитектурный конкурс, который выиграло инженерное бюро Гюстава Эйфеля. Это навсегда изменило жизнь архитектора и судьбу города, в котором появилась одна из самых узнаваемых и знаменитых достопримечательностей в мире.

«Эйфель» — историческая мелодрама о строительстве Эйфелевой башни.

Режиссер
Мартин Бурбулон
В ролях
Эмма Макки, Ромен Дюрис, Пьер Деладоншам, Мишель Клеман, Арман Буланжер, Филипп Эриссон, Жюльен Саразин
Страна
Франция
Премьера
7 октября (РФ)
11 марта (Мир)
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Трейлеры2
Кадры7
7
фотографий
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