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После. Глава 3

After We Fell

2021драмамелодрама
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Сюжет фильма:

Тесса оказывается перед сложным выбором — начать карьеру мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе со своим возлюбленным Хардином. Казалось, героям суждено быть вместе всегда, но пройдет ли их страстная любовь проверку на прочность? Тайны прошлого вновь настигают молодых людей, которым придется понять, что они значат друг для друга на самом деле.

«После. Глава 3» — третья часть мелодраматичной истории отношений притягательного бунтаря и пай-девочки.

Режиссер
Кастилло Лэндон
В ролях
Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Мира Сорвино, Ариэль Кеббел, Стивен Мойер, Картер Дженкинс, Ченс Пердомо, Киана Мадейра, Луиза Ломбард, Роб Эстес, Атанас Сребрев
Страна
США
Премьера
2 сентября (РФ)
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Трейлеры2
Кадры2
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