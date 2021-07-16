Тесса оказывается перед сложным выбором — начать карьеру мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе со своим возлюбленным Хардином. Казалось, героям суждено быть вместе всегда, но пройдет ли их страстная любовь проверку на прочность? Тайны прошлого вновь настигают молодых людей, которым придется понять, что они значат друг для друга на самом деле.

«После. Глава 3» — третья часть мелодраматичной истории отношений притягательного бунтаря и пай-девочки.