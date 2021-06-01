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Джетлаг

2021драмакомедия
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Сюжет фильма:

После того, как Женя и Никита ссорятся в аэропорту, их жизнь переворачивается с ног на голову — молодые люди оказываются в разных точках мира. Женя прилетает в Берлин, где встречает гениального режиссера и становится соавтором его нового фильма. А Никита приземляется в Таиланде, где его тоже ждут невероятные приключения. Вот только парень по-прежнему любит Женю и хочет быть с ней, несмотря ни на какие географические, физические и даже моральные границы.

Режиссер
Михаил Идов
В ролях
Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо, Полина Ауг, Мария Зыкова, Мария Смольникова, Александр Горелов, Павел Ворожцов, Евгений Морозов
Страна
Россия
Премьера
1 июля (РФ)
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Трейлер
Кадры34
34
фотографии
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