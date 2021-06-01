После того, как Женя и Никита ссорятся в аэропорту, их жизнь переворачивается с ног на голову — молодые люди оказываются в разных точках мира. Женя прилетает в Берлин, где встречает гениального режиссера и становится соавтором его нового фильма. А Никита приземляется в Таиланде, где его тоже ждут невероятные приключения. Вот только парень по-прежнему любит Женю и хочет быть с ней, несмотря ни на какие географические, физические и даже моральные границы.