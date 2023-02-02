От отчаянного желания изменить свою жизнь жительница мегаполиса Аня Смолина решает поехать в Магадан, чтобы помириться с мамой после 13 лет молчания. Но вместо билетов на самолет героиня берет велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в сложный путь в 10 тысяч километров. Была ли Аня готова к стертым в кровь ногам, опасностям и испытаниям? Не особенно. Сможет ли она довериться судьбе и преодолеть все преграды? Ведь обратной дороги уже нет.

«Поехавшая» — комедийное роуд-муви с Ольгой Лерман в главной роли.