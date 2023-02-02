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Поехавшая

2023мелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

От отчаянного желания изменить свою жизнь жительница мегаполиса Аня Смолина решает поехать в Магадан, чтобы помириться с мамой после 13 лет молчания. Но вместо билетов на самолет героиня берет велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в сложный путь в 10 тысяч километров. Была ли Аня готова к стертым в кровь ногам, опасностям и испытаниям? Не особенно. Сможет ли она довериться судьбе и преодолеть все преграды? Ведь обратной дороги уже нет.

«Поехавшая» — комедийное роуд-муви с Ольгой Лерман в главной роли.

Режиссер
Антон Маслов
В ролях
Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк
Страна
Россия
Премьера
8 марта (РФ)
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Трейлер
Кадры30
30
фотографий
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