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Суперзвезда

France

IMDb5.2
Награды:
20212 ч. 13 мин.драмакомедия
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Сюжет фильма:

Франс де Мер — дерзкая журналистка и скандальная суперзвезда шоу-бизнеса. Она ездит во все горячие точки мира, хамит президенту на  пресс-конференциях и ведет собственное ток-шоу на главном телеканале Франции. Но огромная популярность и избыточное внимание постепенно приводят героиню к выгоранию, и Франс вынуждена сменить гламурную жизнь на уединение. Она отправляется в швейцарский спа, однако насладиться покоем оказывается не так просто.

Режиссер
Брюно Дюмон
В ролях
Леа Сейду, Бенжамин Биолэй, Бланш Гардин, Юлиане Кёлер, Джавад Земмар, Эмануэле Ариоли, Гаэтан Амьель, Марко Беттини
Страна
Бельгия, Германия, Италия, Франция
Премьера
14 октября (РФ)
16 июля (Мир)
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Трейлеры2
Кадры4
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