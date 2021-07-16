Франс де Мер — дерзкая журналистка и скандальная суперзвезда шоу-бизнеса. Она ездит во все горячие точки мира, хамит президенту на пресс-конференциях и ведет собственное ток-шоу на главном телеканале Франции. Но огромная популярность и избыточное внимание постепенно приводят героиню к выгоранию, и Франс вынуждена сменить гламурную жизнь на уединение. Она отправляется в швейцарский спа, однако насладиться покоем оказывается не так просто.