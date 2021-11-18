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Мальчик по имени Рождество

A Boy Called Christmas

20211 ч. 46 мин.драмаприключениясемейный
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Сюжет фильма:

«Мальчик по имени Рождество» — это история о приключениях юного Николаса, которому суждено стать символом главного христианского праздника. Прежде чем получить известность под именем Санта-Клауса, Николас был самым обычным мальчиком, который рос в бедной семье. Однажды его отец пропал, и герой отправился на Северный полюс, чтобы спасти его. Так он открыл для себя волшебный мир и вернул деревне эльфов дух Рождества.

Режиссер
Гил Кинан
В ролях
Кристен Уиг, Михил Хаушман, Мэгги Смит, Зои Маргарет Коллетти, Салли Хокинс, Джим Бродбент, Тоби Джонс, Рюн Темт, Индика Уотсон, Синед Фелпс, Абиола Огунбийи
Страна
Великобритания
Премьера
18 ноября (Мир)
24 ноября (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры12
12
фотографий
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