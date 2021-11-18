«Мальчик по имени Рождество» — это история о приключениях юного Николаса, которому суждено стать символом главного христианского праздника. Прежде чем получить известность под именем Санта-Клауса, Николас был самым обычным мальчиком, который рос в бедной семье. Однажды его отец пропал, и герой отправился на Северный полюс, чтобы спасти его. Так он открыл для себя волшебный мир и вернул деревне эльфов дух Рождества.