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Кролик Питер 2

Peter Rabbit 2

2020комедиямультфильмыприключениясемейныйфэнтези
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Сюжет фильма:

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой детской книги. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

Режиссер
Уилл Глак
В ролях
Донал Глисон, Роуз Бирн, Джеймс Корден, Дэвид Ойелоуо, Тейлор Фергюсон, Энди Гэтергуд, Нивин Ханна, Меган Смарт, Роуэн Чэпман, Далип Сондхи
Страна
США, Австралия
Премьера
2 апреля (РФ)
7 февраля (Мир)
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Трейлеры2
Кадры6
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