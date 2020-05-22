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Дожить до утра

Survive the Night

2020триллербоевик
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Сюжет фильма:

Боевик «Долгая ночь» рассказывает о потерявшем лицензию докторе и его семье, которые становятся заложниками в собственном доме, куда ворвались грабители. Положение осложняется тем, что одному из преступников срочно требуется медицинская помощь.

Режиссер
Мэтт Эскандари
В ролях
Брюс Уиллис, Чад Майкл Мюррэй, Тайлер Джон Олсон, Ши Бакнер, Лидия Халл, Джессика Абрамс, Раваре Элиза Руперт, Сара Линн Херман, Джеф Холбрук, Чарли Альварадо
Страна
США
Премьера
22 мая (Мир)
30 мая (Выход на DVD)
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Трейлеры2
Кадры11
11
фотографий
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