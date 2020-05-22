Боевик «Долгая ночь» рассказывает о потерявшем лицензию докторе и его семье, которые становятся заложниками в собственном доме, куда ворвались грабители. Положение осложняется тем, что одному из преступников срочно требуется медицинская помощь.
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