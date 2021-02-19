История криминального гения Росса Ульбрихта — настоящего суперзлодея, бросившего вызов системе. Он создал свой «Амазон» в мире даркнета — скрытую сеть «Шелковый путь», где преступники со всего мира сбывали оружие, поддельные документы и наркотики. Многомиллионное состояние, возможность по щелчку пальцев организовать любую хакерскую атаку и вооружить небольшую страну — кажется, он был неуязвим. Но, как и всякий злодей, он встретил своего антагониста.