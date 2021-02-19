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Асоциальная сеть

Silk Road

20211 ч. 52 мин.драматриллеркриминал
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Сюжет фильма:

История криминального гения Росса Ульбрихта — настоящего суперзлодея, бросившего вызов системе. Он создал свой «Амазон» в мире даркнета — скрытую сеть «Шелковый путь», где преступники со всего мира сбывали оружие, поддельные документы и наркотики. Многомиллионное состояние, возможность по щелчку пальцев организовать любую хакерскую атаку и вооружить небольшую страну — кажется, он был неуязвим. Но, как и всякий злодей, он встретил своего антагониста.

Режиссер
Тиллер Расселл
В ролях
Джейсон Кларк, Александра Шипп, Джимми Симпсон, Ник Робинсон, Кэтрин Аселтон, Пол Уолтер Хаузер, Лекси Рэйб, Дэниэл Дэвид Стюарт, Даррел Бритт-Гибсон
Страна
США
Премьера
11 марта (РФ)
19 февраля (Мир)
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Трейлеры2
Кадры7
7
фотографий
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