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Иди к папочке

Come to Daddy

Расписание и билеты
IMDb6.6
20191 ч. 33 мин.комедиятриллер
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Сюжет фильма:

Тридцатилетний хипстер Норвал решает навестить своего отца, который ушел из семьи сразу после его рождения. Приехав из гламурного Беверли-Хиллс в захолустный Орегон, Норвал находит папашу пьяным и живущим в круглом доме, похожем на НЛО. Общение с родным отцом становится для Норвала настоящим испытанием, которое перерастает в соперничество между двумя самовлюбленными, эгоцентричными творческими неудачниками.

«Иди к папочке» — черная комедия о непростых взаимоотношениях между сыном и отцом с Элайджей Вудом в главной роли.

Режиссер
Ант Тимпсон
В ролях
Элайджа Вуд, Стивен МакХэтти, Мартин Донован, Саймон Чин, Рареш ДиМофт, Она Грауэр, Мадлен Сами, Майкл Смайли, Гарфилд Уилсон
Страна
США, Ирландия, Канада, Новая Зеландия
Премьера
20 февраля (РФ)
25 апреля 2019 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры12
12
фотографий
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