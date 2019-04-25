Тридцатилетний хипстер Норвал решает навестить своего отца, который ушел из семьи сразу после его рождения. Приехав из гламурного Беверли-Хиллс в захолустный Орегон, Норвал находит папашу пьяным и живущим в круглом доме, похожем на НЛО. Общение с родным отцом становится для Норвала настоящим испытанием, которое перерастает в соперничество между двумя самовлюбленными, эгоцентричными творческими неудачниками.

«Иди к папочке» — черная комедия о непростых взаимоотношениях между сыном и отцом с Элайджей Вудом в главной роли.