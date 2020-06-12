Скотт живет в доме матери на Стейтен-Айленд, все еще переживая смерть отца, погибшего 11 сентября. Через несколько лет ему стукнет тридцать, а все, что он делает в своей жизни, — это курит травку и делает татуировки друзьям, мечтая стать профессиональным тату-мастером. Но все меняется, когда у его мамы появляется новый бойфренд, пожарный Рей. Скотту придется взять себя в руки и сделать первые настоящие шаги к своему будущему.

«Король Стейтен-Айленда» — полуавтобиографическая комедийная драма Джадда Апатоу от сценариста Пита Дэвидсона о взрослении.