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Король Стейтен-Айленда

The King of Staten Island

20202 ч. 16 мин.драмакомедия
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Сюжет фильма:

Скотт живет в доме матери на Стейтен-Айленд, все еще переживая смерть отца, погибшего 11 сентября. Через несколько лет ему стукнет тридцать, а все, что он делает в своей жизни, — это курит травку и делает татуировки друзьям, мечтая стать профессиональным тату-мастером. Но все меняется, когда у его мамы появляется новый бойфренд, пожарный Рей. Скотту придется взять себя в руки и сделать первые настоящие шаги к своему будущему.

«Король Стейтен-Айленда» — полуавтобиографическая комедийная драма Джадда Апатоу от сценариста Пита Дэвидсона о взрослении.

Режиссер
Джадд Апатоу
В ролях
Мариса Томей, Бел Паули, Пит Дэвидсон, Билл Берр, Памела Адлон, Машин Ган Келли, Джимми Татро, Мод Апатоу, Рики Велез, Стив Бушеми
Страна
США
Премьера
17 сентября (РФ)
12 июня (Мир)
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Трейлер
Кадры
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