Героиня фильма «Каверы» — ассистентка знаменитой певицы, которая хочет стать музыкальным продюсером. Для этого ей придется пройти через разные преграды и опасности, которые таит в себе мир современной музыки.
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