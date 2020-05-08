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Ассистент звезды

The High Note

2020драмамелодрамамузыкальный
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Сюжет фильма:

Героиня фильма «Каверы» — ассистентка знаменитой певицы, которая хочет стать музыкальным продюсером. Для этого ей придется пройти через разные преграды и опасности, которые таит в себе мир современной музыки.

Режиссер
Ниша Ганатра
В ролях
Дакота Джонсон, Трэйси Эллис Росс, Айс Кьюб, Келвин Харрисон, Зои Чао, Дэвид А. Гарсия, Джун Рафаэль, Билл Пуллман, Эдди Иззард, Дипло
Страна
США
Премьера
25 июня (РФ)
8 мая (Мир)
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Трейлеры2
Кадры4
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