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Самая большая Луна

2024мелодрамабоевикфантастикафэнтези

Сюжет фильма:

Действие фильма разворачивается в мире, где среди простых людей живут эмеры — сверхлюди, которые могут управлять человеческими эмоциями, не чувствуют боли и лишены способности любить. Когда их мир оказывается под угрозой, молодой эмер-полукровка Денис отправляется на поиски избранной — той, кто может спасти их. Так герой встречает Катю, которая никогда не испытывала настоящих чувств. Девушке предстоит путь, полный опасных приключений, который приведет героиню к ее судьбе.

«Самая большая Луна» — романтическое фэнтези режиссера Алексея Попогребского.

Режиссер
Алексей Попогребский
В ролях
Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Филипп Янковский, Александр Гришин, Павел Голубев, Владимир Гарцунов, Артем Кисаков, Иван Капорин, Илья Виногорский, Василий Башмаков
Страна
Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер
Кадры15
15
фотографий
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