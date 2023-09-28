Действие фильма разворачивается в мире, где среди простых людей живут эмеры — сверхлюди, которые могут управлять человеческими эмоциями, не чувствуют боли и лишены способности любить. Когда их мир оказывается под угрозой, молодой эмер-полукровка Денис отправляется на поиски избранной — той, кто может спасти их. Так герой встречает Катю, которая никогда не испытывала настоящих чувств. Девушке предстоит путь, полный опасных приключений, который приведет героиню к ее судьбе.

«Самая большая Луна» — романтическое фэнтези режиссера Алексея Попогребского.