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Заклятие 3: По воле дьявола

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

2021триллердетективужасы
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Сюжет фильма:

Леденящая кровь история ужасов, убийства и необъяснимого зла, которая шокировала даже таких опытных исследователей паранормального, как Эд и Лоррейн Уоррены. Одно из самых сенсационных дел из их практики касается мальчика, которому приходится бороться за собственную душу. События приводят к первому в истории США случаю, когда подозреваемый в убийстве использует одержимость демоном в качестве свидетельства защиты.

Режиссер
Майкл Чавес
В ролях
Вера Фармига, Патрик Уилсон, Руаири О’Коннор, Кэйси Хендершот, Митчелл Хуг, Стэйси Джонсон, Меган Эшли Браун, Линдсэй Эйлифф, Дэвис Осборн, Калека, Антонио Бенкосме, Жаклин Уайт
Страна
США
Премьера
10 июня (РФ)
4 июня (Мир)
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Трейлер
Кадры10
10
фотографий
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