Леденящая кровь история ужасов, убийства и необъяснимого зла, которая шокировала даже таких опытных исследователей паранормального, как Эд и Лоррейн Уоррены. Одно из самых сенсационных дел из их практики касается мальчика, которому приходится бороться за собственную душу. События приводят к первому в истории США случаю, когда подозреваемый в убийстве использует одержимость демоном в качестве свидетельства защиты.