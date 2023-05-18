Асфальтовые джунгли (2023)

Фильм рассказывает о молодом сотруднике бригады скорой помощи Олли Кроссе, который начинает работать на улицах Нью-Йорка вместе с опытным медиком Джином Ратковски, привыкшим к ужасам большого города, наполненного бездомными, убийствами и наркотиками. Работая в ночную смену и сталкиваясь с маргиналами, они каждый раз вынуждены рисковать своими жизнями, чтобы спасти чужие.

«Асфальтовые джунгли» — драматический триллер о сотрудниках нью-йоркской неотложки с Шоном Пенном, Таем Шериданом и звездой серии фильмов «Фантастические твари» Кэтрин Уотерстон.