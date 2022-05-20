Когда неизвестные злодеи похищают всю Лигу справедливости, пес Супермена по имени Крипто, обладающий такими же способностями, как и его хозяин, берет на себя миссию по их спасению. Для этого Крипто собирает команду из суперпитомцев — самых обычных обитателей приюта, которые неожиданно обрели суперсилу. Среди них — сверхсильный бродяга Эйс, способная становиться гигантской свинья ПиБи, супербыстрая черепаха Мертон и бельчонок Чип, метающий электрические разряды. Сможет ли пушистая Лига суперпитомцев спасти Супермена, а заодно и весь мир?