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DC Лига Суперпитомцы

DC League of Super-Pets

2022комедиябоевикмультфильмысемейный
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Сюжет фильма:

Когда неизвестные злодеи похищают всю Лигу справедливости, пес Супермена по имени Крипто, обладающий такими же способностями, как и его хозяин, берет на себя миссию по их спасению. Для этого Крипто собирает команду из суперпитомцев — самых обычных обитателей приюта, которые неожиданно обрели суперсилу. Среди них — сверхсильный бродяга Эйс, способная становиться гигантской свинья ПиБи, супербыстрая черепаха Мертон и бельчонок Чип, метающий электрические разряды. Сможет ли пушистая Лига суперпитомцев спасти Супермена, а заодно и весь мир?

Режиссеры
Джаред Штерн, Сэм Ливайн
В ролях
Джон Красински, Киану Ривз, Дуэйн Джонсон, Кейт МакКиннон, Кевин Харт, Наташа Лионн, Диего Луна, Ванесса Байер
Страна
США
Премьера
19 мая 2022 (РФ)
20 мая 2022 (Мир)
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Трейлер
Кадры3
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