«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Айван, единственный и неповторимый (The One and Only Ivan, 2020): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Айван, единственный и неповторимый. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Айван, единственный и неповторимый, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.