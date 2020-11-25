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Самый счастливый сезон

Happiest Season

2020мелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

Главная героиня планирует сделать предложение своей возлюбленной во время ежегодной праздничной вечеринки в доме ее родителей. Однако позже выясняется, что та еще не успела рассказать консервативным родителям о своей сексуальной ориентации.

Режиссер
Клеа ДюВалл
В ролях
Кристен Стюарт, Маккензи Дэвис, Дэн Леви, Элисон Бри, Обри Плаза, Мэри Стинберген, Сарайю Блю, Джейк Макдорман, Виктор Гарбер, Ана Гастейер, Берл Моусли
Страна
США
Премьера
25 ноября (Мир)
25 ноября (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры6
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