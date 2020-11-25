Главная героиня планирует сделать предложение своей возлюбленной во время ежегодной праздничной вечеринки в доме ее родителей. Однако позже выясняется, что та еще не успела рассказать консервативным родителям о своей сексуальной ориентации.
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