Он + она (2024)

«Он + она» — это непрерывный диалог актеров со зрителями о том, что такое любовь, в пяти новеллах. Герои каждой из них оказываются в критической ситуации и вынуждены делать судьбоносный выбор: сохранить отношения или разрушить их?
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