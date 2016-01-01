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Конь Юлий и большие скачки

2020мультфильмы
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Сюжет фильма:

Богатырский конь Юлий наконец-то влюбился по-настоящему — и не в кого-нибудь, а в королевскую кобылу по имени Звезда Востока. Герой намеревается просить копыта возлюбленной у султана Рашида, однако сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий просит помощи у Киевского князя, но тот отказывается. Не желая сдаваться, жених похищает князя и отвозит его на сватовство к султану, где они встретятся с богатырями. Герои сходятся на больших скачках, которые решат судьбу победителя.

Режиссеры
Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
В ролях
Сергей Маковецкий, Сергей Бурунов
Страна
Россия
Премьера
31 декабря (РФ)
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Трейлер
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