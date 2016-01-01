Богатырский конь Юлий наконец-то влюбился по-настоящему — и не в кого-нибудь, а в королевскую кобылу по имени Звезда Востока. Герой намеревается просить копыта возлюбленной у султана Рашида, однако сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий просит помощи у Киевского князя, но тот отказывается. Не желая сдаваться, жених похищает князя и отвозит его на сватовство к султану, где они встретятся с богатырями. Герои сходятся на больших скачках, которые решат судьбу победителя.