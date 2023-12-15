После побега с фермы семейки Твиди Джинджер и все остальные обитатели курятника наслаждаются спокойной жизнью на острове. Но после возвращения на материк все куриное племя сталкивается с новой угрозой. Героям под предводительством Джинджер и Роки, ставших родителями, предстоит очередная борьба.

«Побег из курятника 2» — сиквел пластилинового мультфильма 2000 года об обитателях курятника, сумевших избежать печальной участи стать начинкой для пирожков.