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Побег из курятника 2

Chicken Run: Dawn of the Nugget

20231 ч. 37 мин.драмакомедиямультфильмыприключениясемейный

Сюжет фильма:

После побега с фермы семейки Твиди Джинджер и все остальные обитатели курятника наслаждаются спокойной жизнью на острове. Но после возвращения на материк все куриное племя сталкивается с новой угрозой. Героям под предводительством Джинджер и Роки, ставших родителями, предстоит очередная борьба.

«Побег из курятника 2» — сиквел пластилинового мультфильма 2000 года об обитателях курятника, сумевших избежать печальной участи стать начинкой для пирожков.

Режиссер
Сэм Фелл
В ролях
Белла Рэмси, Тандиве Ньютон, Закари Ливай, Джози Седжвик-Дэвис, Линн Фергюсон, Джейн Хоррокс, Имелда Стонтон, Дэвид Брэдли, Рамеш Ранганатхан, Дэниэл Мейс, Ник Мохаммед
Страна
США, Великобритания, Франция
Премьера
15 декабря (Мир)
15 декабря (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры2
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