Действие фильма разворачивается в 1930 годах вокруг 17-летнего парня Юджина Эванса, который охотится за беглой грабительницей банков. За ее голову обещают денежное вознаграждение, которое должно спасти его семейную ферму от долгов.
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