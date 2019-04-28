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Страна грез

Dreamland

IMDb6.2
20191 ч. 38 мин.драматриллер
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Сюжет фильма:

Действие фильма разворачивается в 1930 годах вокруг 17-летнего парня Юджина Эванса, который охотится за беглой грабительницей банков. За ее голову обещают денежное вознаграждение, которое должно спасти его семейную ферму от долгов.

Режиссер
Майлз Джорис-Пейрафит
В ролях
Марго Робби, Трэвис Фиммел, Гаррет Хедлунд, Финн Коул, Керри Кондон, Дэрби Кэмп, Ханс Кристофер, Джейкоб Браун, Джейн Лонг, Грэйсон Берри
Страна
США
Премьера
26 ноября (РФ)
28 апреля 2019 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры10
10
фотографий
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