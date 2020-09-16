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Дьявол навсегда

The Devil All the Time

20202 ч. 18 мин.драматриллер
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Сюжет фильма:

Действие фильма разворачивается в южном Огайо и Западной Вирджинии в период с конца Второй мировой войны до 1960 годов. Виллард Расселл — ветеран боевых действий на Тихом океане, который пытается спасти красавицу-жену Шарлотту, проливая жертвенную кровь. Карл и Сэнди Хендерсон — пара серийных убийц, разыскивающих своих фотогеничных жертв на дорогах Америки. Священник Рой скрывает своего друга, виртуозного гитариста Теодора, бегущего от закона. Сын Вилларда и Шарлотты растет хорошим человеком, но жестокость поселилась и внутри его сердца.

Режиссер
Антонио Кампос
В ролях
Роберт Паттинсон, Билл Скарсгард, Том Холланд, Миа Васиковска, Трэйси Леттс, Элайза Сканлен, Райли Кио, Себастьян Стэн, Гарри Меллинг, Хейли Беннетт, Джейсон Кларк, Дуглас Ходж, Дрю Старки, Майкл Хардинг, Люси Фауст
Страна
США
Премьера
16 сентября (Мир)
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Трейлер
Кадры4
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