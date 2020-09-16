Действие фильма разворачивается в южном Огайо и Западной Вирджинии в период с конца Второй мировой войны до 1960 годов. Виллард Расселл — ветеран боевых действий на Тихом океане, который пытается спасти красавицу-жену Шарлотту, проливая жертвенную кровь. Карл и Сэнди Хендерсон — пара серийных убийц, разыскивающих своих фотогеничных жертв на дорогах Америки. Священник Рой скрывает своего друга, виртуозного гитариста Теодора, бегущего от закона. Сын Вилларда и Шарлотты растет хорошим человеком, но жестокость поселилась и внутри его сердца.