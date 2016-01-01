Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх

Вы должны были уехать

You Should Have Left

20201 ч. 33 мин.детективужасы
Подробнее

Сюжет фильма:

Киносценарист отправляется вместе со своей семьей в уединенный домик, чтобы в тишине и покое поработать над продолжением своего успешного проекта. Однако героям приходится пожалеть о своем решении, когда в доме начинает твориться что-то ужасное.

Режиссер
Дэвид Кепп
В ролях
Кевин Бейкон, Аманда Сайфред, Колин Блюмено, Эли Пауэрс, Эйвери Тиу Эссекс, Лоури Энн Ричардс, Джошуа Си Джексон
Страна
США
Продюсеры
Джейсон Блум, Кевин Бейкон, Дин О’Тул
Подробнее
Трейлер
Кадры6
Похожие фильмы и сериалы
Случайный экзорцист
Плодородная почва
Темный поток
Темная вода: Изгнание нечистой силы
Темные круги
Возвращение в дом ночных призраков
Боязнь темноты
Тьма наступает
Корпорация Редда
Крошка Молли
Наследие Вальдемара
49 р.
Экзорцизм Анны Экланд
Выбор киллера
199 р.
Могильный Хэллоуин
Жабья тропа
Новости
Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино
Котийяр может сыграть возлюбленную Есенина в фильме Шипенко
Толкалина скучает по «Кинотавру», перенесенному из-за вируса
Стало известно о состоянии госпитализированного Джигарханяна
Названы самые популярные за рубежом турецкие актеры
Продюсер «Брата 2» — о кадрах протестов в США вместо титров
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Что смотреть на карантине: советует Иван Макаревич
Михалкова, Куркова, Пересильд готовятся к совместным съемкам
Число темнокожих номинантов на премию BAFTA увеличилось втрое
Актер из «Гарри Поттера» появится в «Аватаре 2»
Прилучный вернулся к съемкам и показал себя «постаревшим»
Бабенко прокомментировала свое заражение COVID-19
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
От хакерши до ведьмы: Анджелине Джоли — 45
Marvel хочет лишить Дэдпула «взрослых» шуток
Режиссер «Джона Уика» рассказал о работе над «Матрицей 4»
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»
Что смотреть на карантине: советует Егор Корешков
Эванс заверил, что Капитана Америки больше не будет в Marvel
14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить
Прилучный, Ахеджакова, Михалкова вместе снялись в новом фильме
Назван лучший российский фильм, сериал и актеры
Евгения Симонова отмечает 65-летие
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой»
Актеры из «Властелина колец» устроили онлайн-встречу
Полюбишь и козла: 20 самых странных и нетипичных парочек из кино
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19
Агата Муцениеце показала себя на съемках в жутком гриме
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Вы должны были уехать (You Should Have Left, 2020): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Вы должны были уехать. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Вы должны были уехать, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь