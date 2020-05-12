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Лицо со шрамом

Fonzo

2020драмабиографиякриминал
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Сюжет фильма:

После 10 лет тюрьмы 47-летний глава чикагской мафии Аль Капоне, больной сифилисом и психическими расстройствами, продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег — итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги? Или его болезнь — это хорошо продуманная игра?

Режиссер
Джош Транк
В ролях
Том Харди, Линда Карделлини, Кайл МакЛоклен, Мэтт Диллон, Джек Лауден, Кэтрин Нардуччи, Джино Кафарелли
Страна
США, Канада
Премьера
10 сентября (РФ)
12 мая (Мир)
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Трейлер
Кадры3
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