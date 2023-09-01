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Крупный улов (2023)

Finestkind

IMDb6.3
20232 ч. 6 мин.драматриллеркриминал

Сюжет фильма «Крупный улов»

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Том и Чарли, выросшие порознь, принадлежат разным мирам. Но это роковое лето вновь сводит уже взрослых братьев, и они вместе работают на рыболовецком судне. Однажды обстоятельства вынуждают их пойти на сделку с криминальной бандой из Бостона. В эпицентре опасной ситуации оказывается молодая женщина, Мейбел. Развитие событий требует от героев сложных решений, и узы между братьями, друзьями и возлюбленными подвергаются серьезной проверке на прочность.

«Крупный улов» (2023) — криминальная драма с Беном Фостером, Томми Ли Джонсом и Дженной Ортега в главных ролях.

Режиссер

Брайан Хелгеленд

В ролях

Дженна Ортега, Бен Фостер, Томми Ли Джонс, Исмаэль Крус Кордова, Клейн Кроуфорд, Тим Дейли, Лолита Давидович, Тоби Уоллес, Фернанда Андраде, Аарон Стэнфорд, Меган Лезерс, Ребекка Жибель, Чарли Тьюрстон, Лонни Фармер, Ди Нельсон

Страна

США
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

30
30
фотографий
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