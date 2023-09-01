Том и Чарли, выросшие порознь, принадлежат разным мирам. Но это роковое лето вновь сводит уже взрослых братьев, и они вместе работают на рыболовецком судне. Однажды обстоятельства вынуждают их пойти на сделку с криминальной бандой из Бостона. В эпицентре опасной ситуации оказывается молодая женщина, Мейбел. Развитие событий требует от героев сложных решений, и узы между братьями, друзьями и возлюбленными подвергаются серьезной проверке на прочность.

«Крупный улов» (2023) — криминальная драма с Беном Фостером, Томми Ли Джонсом и Дженной Ортега в главных ролях.