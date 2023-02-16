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Сквозь время

20231 ч. 50 мин.драматриллерприключенияфантастика
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Сюжет фильма:

Эксцентричный изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб проводят испытания нового источника энергии. Когда сверхскоростной самолет, работающий на новой энергии, выходит из-под контроля, герои оказываются на острове, не отмеченном на картах. В таинственном тумане этого аномального места существует одновременно и прошлое, и будущее. Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу.

«Сквозь время» — приключенческий триллер с Егором Корешковым об ученых, попавших в зону загадочной аномалии.

Режиссер
Александр Богуславский
В ролях
Егор Корешков, Виктор Добронравов, Софья Присс, Никита Тарасов, Валерия Шкирандо, Дэниел Барнс, Егор Бероев, Кристина Кукас, Платон Алексеев, Мирослав Аксенов, Севастьян Бугаев, Андрей Жигалов
Страна
Россия
Премьера
23 марта (РФ)
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Трейлер
Кадры8
8
фотографий
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