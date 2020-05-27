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Артемис Фаул

Artemis Fowl

20201 ч. 55 мин.приключениясемейныйфантастикафэнтези
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Сюжет фильма:

Укрытый от посторонних глаз, глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами. Они спрятались от людей и создали свою собственную весьма развитую цивилизацию. Их тайна так и оставалась бы нераскрытой, если бы не юный Артемис Фаул, прирожденный мошенник и единственный наследник древнего рода криминальных гениев. Он сумел не только найти доказательства существования подземного мира, но и придумал дерзкий план — ограбить его обитателей. В новом художественном приключении Disney зрителей ждет захватывающее противостояние обаятельного мошенника и магической полиции.

Режиссер
Кеннет Брана
В ролях
Фердиа Шоу, Джуди Денч, Джош Гад, Нонсо Анози, Лара МакДоннел, Хонг Чау, Эдриан Скарборо, Миранда Рэйсон, Тейлор Джеймс, Джош МакГуайр, Симона Кирби
Страна
США
Премьера
28 мая (РФ)
27 мая (Мир)
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Трейлеры2
Кадры2
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