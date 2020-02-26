Сесилия узнает, что ее бывший бойфренд покончил с собой, а все свое имущество, включая роскошный дом и 5 миллионов долларов, оставил ей. По условиям завещания, девушка получит все это, если врачи признают ее прихически здоровой. Героиня пытается начать новую жизнь, надеясь избавиться от психологических последствий их абьюзивных отношений, однако вскоре понимает, что ее мучитель все еще рядом и будет истязать ее и дальше.

«Человек-невидимка» — триллер с Элизабет Мосс в роли жертвы своего бойфренда-насильника, который не отстает от нее даже после смерти.