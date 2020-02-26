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Человек-невидимка

The Invisible Man

2020драматриллербоевикужасыфэнтези
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Сюжет фильма:

Сесилия узнает, что ее бывший бойфренд покончил с собой, а все свое имущество, включая роскошный дом и 5 миллионов долларов, оставил ей. По условиям завещания, девушка получит все это, если врачи признают ее прихически здоровой. Героиня пытается начать новую жизнь, надеясь избавиться от психологических последствий их абьюзивных отношений, однако вскоре понимает, что ее мучитель все еще рядом и будет истязать ее и дальше.

«Человек-невидимка» — триллер с Элизабет Мосс в роли жертвы своего бойфренда-насильника, который не отстает от нее даже после смерти.

Режиссер
Ли Уоннелл
В ролях
Оливер Джексон-Коэн, Элизабет Мосс, Сторм Рейд, Элдис Ходж, Харриет Дайер, Бенедикт Харди, Сэм Смит, Амали Голден, Энтони Брендон Вон
Страна
США, Австралия
Премьера
5 марта (РФ)
26 февраля (Мир)
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Трейлеры2
Кадры8
8
фотографий
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