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Лавстори

20171 ч. 30 мин.мелодрамакомедияприключения
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Сюжет фильма:

История о неудачливом актере Севе Горелове, который случайно встречает свою первую любовь Машу Соколову, когда-то юную и беззаботную девушку, а теперь 30-летнюю избалованную подругу успешного бизнесмена. Сева подрабатывает в такси, и Маша случайно становится его клиенткой. Ехать далеко, в Сочи, на родину их с Севой подростковой любви. Там у Маши через несколько дней свадьба, но не с Севой, конечно, а с ее покровителем. С самого начала кажется, что ничем хорошим это путешествие не закончится, и тем не менее впереди — 1600 км приключений.

Режиссер
Петр Тодоровский-мл.
В ролях
Александр Петров, Вильма Кутавичюте, Михаил Тройник, Андрей Смирнов, Максим Стоянов, Константин Хрустачев, Ксения Соколова
Страна
Россия
Премьера
13 октября (РФ)
август 2017 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры10
10
фотографий
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