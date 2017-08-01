История о неудачливом актере Севе Горелове, который случайно встречает свою первую любовь Машу Соколову, когда-то юную и беззаботную девушку, а теперь 30-летнюю избалованную подругу успешного бизнесмена. Сева подрабатывает в такси, и Маша случайно становится его клиенткой. Ехать далеко, в Сочи, на родину их с Севой подростковой любви. Там у Маши через несколько дней свадьба, но не с Севой, конечно, а с ее покровителем. С самого начала кажется, что ничем хорошим это путешествие не закончится, и тем не менее впереди — 1600 км приключений.