О премии

98-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе, в театре «Долби». Ведущим вечера вновь станет продюсер, комик Конан О’Брайен.

Среди номинантов на «Оскар 2026» в категории «Лучший фильм» представлены картины «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Грешники» Райана Куглера, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Формула-1» Джозефа Косински, «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Гамнет» Хлои Чжао, «Марти Великолепный» Джоша Сэфди, «Секретный агент» Клебера Мендонсы Фильо, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Сны поездов» Клинта Бентли.

Премию за лучшую мужскую роль могут присудить Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Итану Хоуку («Голубая луна»), Майклу Б. Джордану («Грешники») и Вагнеру Моуре («Секретный агент»). Претендентками на победу в номинации «Лучшая женская роль» стали Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Песня звучит печально»), Эмма Стоун («Бугония»), Джесси Бакли («Гамнет») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

В список номинантов на «Оскар 2026» за лучший короткометражный анимационный фильм попала новая работа российского режиссера Константина Бронзита «Три сестры».

Почетным «Оскаром» за вклад в кинематограф наградили Тома Круза.

С полным списком номинантов на «Оскар 2026» можно ознакомиться ниже.