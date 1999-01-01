Ричмонд
Оскар 2026: номинанты и лауреаты

Лос-Анджелес, Калифорния, США  /  https://www.oscars.org/
О премии

98-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе, в театре «Долби». Ведущим вечера вновь станет продюсер, комик Конан О’Брайен.

Среди номинантов на «Оскар 2026» в категории «Лучший фильм» представлены картины «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Грешники» Райана Куглера, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Формула-1» Джозефа Косински, «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Гамнет» Хлои Чжао, «Марти Великолепный» Джоша Сэфди, «Секретный агент» Клебера Мендонсы Фильо, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Сны поездов» Клинта Бентли.

Премию за лучшую мужскую роль могут присудить Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Итану Хоуку («Голубая луна»), Майклу Б. Джордану («Грешники») и Вагнеру Моуре («Секретный агент»). Претендентками на победу в номинации «Лучшая женская роль» стали Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Песня звучит печально»), Эмма Стоун («Бугония»), Джесси Бакли («Гамнет») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

В список номинантов на «Оскар 2026» за лучший короткометражный анимационный фильм попала новая работа российского режиссера Константина Бронзита «Три сестры».

Почетным «Оскаром» за вклад в кинематограф наградили Тома Круза.

С полным списком номинантов на «Оскар 2026» можно ознакомиться ниже.

Оскар 2026: новости
Константин Бронзит
Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на Оскар
Константин Бронзит
Режиссер Бронзит закричал от радости после номинации его мультфильма на «Оскар»
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе поборются за премию «Оскар»
Константин Бронзит
Российского режиссера Константина Бронзита номинировали на «Оскар» в третий раз
Дженнифер Лопес
От Дженнифер Лопес до Леонардо ДиКаприо: все звезды на вручении почетных «Оскаров»
Том Круз, фото: AP
Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Том Круз
Том Круз получит почетный «Оскар»
Конан О'Брайен и червь из фильма «Дюна: Часть вторая» на премии «Оскар»
98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года
Все новости

Главные фильмы

Номинанты премии Оскар 2026

Лучший фильм

Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Грешники
Sinners
Сны поездов
Train Dreams
Бугония
Bugonia
Формула-1
F1
Франкенштейн
Frankenstein
Битва за битвой
One Battle After Another
Гамнет
Hamnet
Постер фильма «Марти Великолепный»
Марти Великолепный
Marty Supreme
Постер к фильму «Тайный агент»
Секретный агент
O Agente Secreto

Лучшая мужская роль

Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Грешники
Sinners
Вагнер Моура
Секретный агент
O Agente Secreto
Итан Хоук
Итан Хоук
Голубая луна
Blue Moon
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Марти Великолепный
Marty Supreme
Леонардо ДиКаприо и Марго Робби
Леонардо ДиКаприо
Битва за битвой
One Battle After Another

Лучшая женская роль

Роуз Бирн
Я бы тебя пнула, если бы могла
If I Had Legs I'd Kick You
Ренате Реинсве
Ренате Реинсве
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Бугония
Bugonia
Кейт Хадсон
Мелодия их мечты
Song Sung Blue
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Гамнет
Hamnet

Лучший режиссер

Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
Гамнет
Hamnet
Райан Куглер
Грешники
Sinners
Пол Томас Андерсон
Битва за битвой
One Battle After Another
Джошуа Сэфди
Джош Сэфди
Марти Великолепный
Marty Supreme
Йоаким Триер
Йоаким Триер
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi

Лучшая мужская роль второго плана

Шон Пенн
Битва за битвой
One Battle After Another
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Грешники
Sinners
Стеллан Скарсгард
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди
Франкенштейн
Frankenstein
Бенисио Дель Торо
Битва за битвой
One Battle After Another

Лучшая женская роль второго плана

Эми Мэдиган
Орудия
Weapons
Инга Ибсдоттер Лиллеос
Инга Ибсдоттер Лиллеос
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Вунми Мосаку
Вунми Мосаку
Грешники
Sinners
Тейяна Тейлор
Тейяна Тейлор
Битва за битвой
One Battle After Another

Лучший сценарий

Грешники
Sinners
Постер к фильму «Простая случайность»
Простая случайность
Yek tasadef sadeh
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Грешники
Sinners
Постер фильма «Марти Великолепный»
Марти Великолепный
Marty Supreme

Лучший адаптированный сценарий

Франкенштейн
Frankenstein
Бугония
Bugonia
Битва за битвой
One Battle After Another
Гамнет
Hamnet
Сны поездов
Train Dreams

Лучшая операторская работа

Битва за битвой
One Battle After Another
Сны поездов
Train Dreams
Грешники
Sinners
Постер фильма «Марти Великолепный»
Марти Великолепный
Marty Supreme
Франкенштейн
Frankenstein

Лучшая работа художника-постановщика

Грешники
Sinners
Битва за битвой
One Battle After Another
Постер фильма «Марти Великолепный»
Марти Великолепный
Marty Supreme
Гамнет
Hamnet
Франкенштейн
Frankenstein

Лучший международный фильм

Постер к фильму «Тайный агент»
Секретный агент
O Agente Secreto
Постер к фильму «Простая случайность»
Простая случайность
Yek tasadef sadeh
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Постер к фильму «Сират»
Сират
Sirat
Голос Хинд Раджаб
Sawt Hind Rajab

Лучший анимационный фильм

Постер фильма «Арко»
Арко
Arco
Элио
Elio
Постер «Кейпоп-охотницы на демонов»
Кей-поп-охотницы на демонов
KPop Demon Hunters
Постер фильма «Амели, или Метафизика труб»
Маленькая Амели и метафизика труб
Amélie et la métaphysique des tubes
Зверополис 2
Zootopia 2

Лучшие визуальные эффекты

Мир Юрского периода: Возрождение
Jurassic World Rebirth
Постер «Школьный автобус»
Школьный автобус
The Lost Bus
Формула-1
F1
Аватар: Пламя и пепел
Avatar: Fire and Ash
Грешники
Sinners

Лучшие костюмы

Франкенштейн
Frankenstein
Постер фильма «Марти Великолепный»
Марти Великолепный
Marty Supreme
Гамнет
Hamnet
Аватар: Пламя и пепел
Avatar: Fire and Ash
Грешники
Sinners

Лучший монтаж

Формула-1
F1
Постер фильма «Марти Великолепный»
Марти Великолепный
Marty Supreme
Битва за битвой
One Battle After Another
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Грешники
Sinners

Лучшая песня

Вива Верди!
Viva Verdi
Постер к фильму «Дайан Уоррен: Неумолимая»
Дайан Уоррен: Неумолимая
Diane Warren: Relentless
Сны поездов
Train Dreams
Грешники
Sinners
Постер «Кейпоп-охотницы на демонов»
Кей-поп-охотницы на демонов
KPop Demon Hunters

Лучший саундтрек

Гамнет
Hamnet
Битва за битвой
One Battle After Another
Грешники
Sinners
Франкенштейн
Frankenstein
Бугония
Bugonia

Лучший грим и прически

Грешники
Sinners
Постер фильма «Кокухо»
Национальное достояние
Kokuhô
Франкенштейн
Frankenstein
Крушащая машина
The Smashing Machine
Гадкая сестра
Den stygge stesøsteren

Лучший звук

Постер к фильму «Сират»
Сират
Sirat
Грешники
Sinners
Битва за битвой
One Battle After Another
Франкенштейн
Frankenstein
Формула-1
F1

Лучший документальный фильм

Постер фильма «Сквозь камни»
Сквозь камни
Cutting Through Rocks
Постер к фильму «Приходите посмотреть на меня в хорошем свете»
Приходите посмотреть на меня в хорошем свете
Come See Me in the Good Light
Постер к фильму «Алабамское решение»
Алабамское решение
The Alabama Solution
Постер фильма «Идеальный сосед»
Идеальная соседка
The Perfect Neighbor

Лучший короткометражный документальный фильм

Постер из фильма «Совершенно странное явление»
Совершенно странное явление
Perfectly a Strangeness
Постер к фильму «Дьявол занят»
Дьявол занят
The Devil Is Busy
Постер к фильму «Детей больше нет»
Детей больше нет
Children No More: Were and are Gone
Постер к фильму «Все пустые комнаты»
Все пустые комнаты
All the Empty Rooms

Лучший короткометражный игровой фильм

Постер из фильма «Историческая драма по Джейн Остин»
Историческая драма по Джейн Остин
Jane Austen's Period Drama
Постер фильма «Два человека обмениваются слюной»
Два человека обмениваются слюной
Deux personnes échangeant de la salive
Клеймо мясника
Butcher's Stain
Постер фильма «Певцы»
Певцы
The Singers
Постер из фильма «Друг Дороти»
Друг Дороти
A Friend of Dorothy

Лучший короткометражный анимационный фильм

Постер фильма «Три сестры»
Три сестры
The Three Sisters
Постер к мультфильму «Пенсионный план»
Пенсионный план
Retirement Plan
Постер мультфильма «Девушка, которая плакала жемчугом»
Девушка, которая плакала жемчугом
The Girl Who Cried Pearls
Постер мультфильма «Вечнозеленый»
Вечнозеленый
Forevergreen
Постер мультфильма «Мотылек»
Бабочка
Papillon

Почетный Оскар

Том Круз
