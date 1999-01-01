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Оскар 2025: номинанты и лауреаты

Лос-Анджелес, Калифорния, США  /  https://www.oscars.org/
О премии

97-я церемония вручения наград премии «Оскар» прошла 2 марта 2025 года, ее ведущим стал продюсер, комик Конан О’Брайен.

В номинации «Лучший фильм» представлены десять картин — «Анора», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из Никеля», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Награду за лучшую мужскую роль могут получить Эдриан Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Рэйф Файнс («Конклав») и Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»). Среди номинанток на звание лучшей актрисы — Фернанда Торрес («Я все еще здесь»), Деми Мур («Субстанция»), Майки Мэдисон («Анора»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес») и Синтиа Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»).

В 2025 году Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». За победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана» звезда «Аноры» поборется вместе с Кираном Калкиным, Эдвардом Нортоном, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом. «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана могут присудить Зои Салдана, Изабелле Росселлини, Ариане Гранде, Монике Барбаро или Фелисити Джонс.

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.

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Главные фильмы

Номинанты премии Оскар 2025

Лучший фильм

Злая: Часть первая
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked: Part I
Субстанция
Субстанция
The Substance
Кадр из фильма «Мальчишки из «Никеля»
Мальчишки из «Никеля»
Nickel Boys
Я все еще здесь
Ainda Estou Aqui
Эмилия Перес
Emilia Perez
Дюна: Часть вторая
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Конклав
Конклав
Conclave
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Бруталист
The Brutalist
Анора
Anora

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди
Бруталист
The Brutalist
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Колман Доминго
Колман Доминго
Синг-Синг
Sing Sing
Рэйф Файнс
Конклав
Conclave
Себастиан Стэн
Ученик. Восхождение Трампа
The Apprentice

Лучшая женская роль

Фернанда Торрес
Фернанда Торрес
Я все еще здесь
Ainda Estou Aqui
Деми Мур
Субстанция
The Substance
Майки Мэдисон
Майки Мэдисон
Анора
Anora
Карла София Гаскон
Карла София Гаскон
Эмилия Перес
Emilia Perez
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked: Part I

Лучший режиссер

Жак Одиар
Жак Одиар
Эмилия Перес
Emilia Perez
Шон Бэйкер
Шон Бэйкер
Анора
Anora
Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
Бруталист
The Brutalist
Джеймс Мэнголд
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Корали Фаржа
Корали Фаржа
Субстанция
The Substance

Лучшая мужская роль второго плана

Эдвард Нортон
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Ученик. Восхождение Трампа
The Apprentice
Юра Борисов
Юра Борисов
Анора
Anora
Киран Калкин
Киран Калкин
Настоящая боль
A Real Pain
Гай Пирс
Бруталист
The Brutalist

Лучшая женская роль второго плана

Зои Салдана
Эмилия Перес
Emilia Perez
Изабелла Росселлини
Конклав
Conclave
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked: Part I
Моника Барбаро
Моника Барбаро
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Фелисити Джонс
Бруталист
The Brutalist

Лучший сценарий

Субстанция
Субстанция
The Substance
Постер фильма «Пятое сентября»
5 сентября
September 5
Настоящая боль
Настоящая боль
A Real Pain
Бруталист
The Brutalist
Анора
Anora

Лучший адаптированный сценарий

Кадр из фильма «Мальчишки из «Никеля»
Мальчишки из «Никеля»
Nickel Boys
Синг-Синг
Sing Sing
Эмилия Перес
Emilia Perez
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Конклав
Конклав
Conclave

Лучшая операторская работа

Дюна: Часть вторая
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Эмилия Перес
Emilia Perez
Бруталист
The Brutalist
Носферату
Носферату
Nosferatu
Мария
Maria

Лучшая работа художника-постановщика

Дюна: Часть вторая
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Носферату
Носферату
Nosferatu
Конклав
Конклав
Conclave
Бруталист
The Brutalist
Злая: Часть первая
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked: Part I

Лучший международный фильм

Течение
Flow
Я все еще здесь
Ainda Estou Aqui
Девушка с иглой
The Girl with the Needle
Эмилия Перес
Emilia Perez
Семя священного инжира
The Seed of the Sacred Fig

Лучший анимационный фильм

Дикий робот
The Wild Robot
Мемуары Улитки
Memoir of a Snail
Кадры к фильму «Уоллес и Громит: Птичья месть»
Уоллес и Громит: Самая дикая месть
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Головоломка 2
Inside Out 2
Течение
Flow

Лучшие визуальные эффекты

«Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Alien: Romulus
Другой человек
Другой человек
A Different Man
Дюна: Часть вторая
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Планета обезьян: Новое царство
Kingdom of the Planet of the Apes
Злая: Часть первая
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked: Part I

Лучшие костюмы

Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Злая: Часть первая
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked: Part I
Конклав
Конклав
Conclave
Носферату
Носферату
Nosferatu
Гладиатор 2
Гладиатор 2
Gladiator 2

Лучший монтаж

Анора
Anora
Конклав
Конклав
Conclave
Злая: Часть первая
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked: Part I
Эмилия Перес
Emilia Perez
Бруталист
The Brutalist

Лучшая песня

Конклав
Конклав
Conclave
Дикий робот
The Wild Robot
Эмилия Перес
Emilia Perez
Злая: Часть первая
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked: Part I
Бруталист
The Brutalist

Лучший саундтрек

Дикий робот
The Wild Robot
Злая: Часть первая
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked: Part I
Эмилия Перес
Emilia Perez
Конклав
Конклав
Conclave
Бруталист
The Brutalist

Лучший грим и прически

Эмилия Перес
Emilia Perez
Другой человек
Другой человек
A Different Man
Субстанция
Субстанция
The Substance
Злая: Часть первая
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked: Part I
Носферату
Носферату
Nosferatu

Лучший звук

Злая: Часть первая
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked: Part I
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Дикий робот
The Wild Robot
Дюна: Часть вторая
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Эмилия Перес
Emilia Perez

Лучший документальный фильм

Постер фильма «Сахарный тростник»
Сахарный тростник
Sugarcane
Постер фильма «Саундтрек к государственному перевороту»
Саундтрек к государственному перевороту
Soundtrack to a Coup d'Etat
Постер фильма «Нет другой земли»
Нет другой земли
No Other Land
Постер фильма «Дневники черного ящика»
Дневники черного ящика
Black Box Diaries

Лучший короткометражный документальный фильм

Единственная девушка в оркестре
The Only Girl in the Orchestra
Инструменты бьющегося сердца
Instruments of a Beating Heart
Инцидент
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Я готов, надзиратель
I am ready, warden
Смерть в цифрах
Death by numbers

Лучший короткометражный игровой фильм

Человек, который не мог молчать
Covjek koji nije mogao sutjeti
Последний рейнджер
The Last Ranger
Я не робот
Ik ben geen robot
Ануя
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A Lien

Лучший короткометражный анимационный фильм

Фу!
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Путешествие к чуду
Wander to Wonder
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