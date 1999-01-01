О премии

97-я церемония вручения наград премии «Оскар» прошла 2 марта 2025 года, ее ведущим стал продюсер, комик Конан О’Брайен.

В номинации «Лучший фильм» представлены десять картин — «Анора», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из Никеля», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Награду за лучшую мужскую роль могут получить Эдриан Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Рэйф Файнс («Конклав») и Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»). Среди номинанток на звание лучшей актрисы — Фернанда Торрес («Я все еще здесь»), Деми Мур («Субстанция»), Майки Мэдисон («Анора»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес») и Синтиа Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»).

В 2025 году Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». За победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана» звезда «Аноры» поборется вместе с Кираном Калкиным, Эдвардом Нортоном, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом. «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана могут присудить Зои Салдана, Изабелле Росселлини, Ариане Гранде, Монике Барбаро или Фелисити Джонс.

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.