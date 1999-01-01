Ричмонд
Золотой глобус 2026: номинанты и лауреаты

Лос-Анджелес, Калифорния, США  /  http://www.goldenglobes.com/
О премии

83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась 11 января 2026 года. Лучшим драматическим фильмом стал «Гамнет» Хлои Чжао. В категории «Лучший фильм (комедия/мюзикл) победила лента Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Званием лучшего драматического актера в категории полнометражного кино наградили Вагнера Моуру за роль в «Секретном агенте». В категории комедия/мюзикл победил Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»). Исполнившая главную роль в драме «Гамнет» Джесси Бакли стала лучшей актрисой, а призом за лучшую женскую роль (комедия/мюзикл) наградили Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»).

«Больница Питт» победила в категории «Лучший драматический сериал». Лучшей многосерийной комедией стала «Киностудия». «Переходный возраст» признан лучшим мини-сериалом.

Победителем «Золотого глобуса 2026» в номинации «Лучший актер драматического сериала» стал Ноа Уайли («Больница Питт»). Лучшим актером жанра комедия/мюзикл признан Сет Роген («Киностудия»). Среди актрис лучшими стали звезда «Одной из многих» Рэй Сихорн и Джин Смарт («Хитрости»).

С полным списком победителей премии «Золотой глобус 2026» можно ознакомиться ниже.

Золотой глобус 2026: новости
Дженнифер Лоуренс
Лопес в «голом», Робертс с декольте: звезды на красной дорожке «Золотого глобуса 2026»
Оуэн Купер
16-летний актер «Переходного возраста» обошел взрослых коллег и взял «Золотой глобус»
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес появилась на «Золотом глобусе» в полупрозрачном наряде
Кадр из фильма «Гамнет»
«Гамнет» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм
Вагнер Моура
Вагнер Моура получил «Золотой глобус» за лучшую роль в драматическом фильме
Джесси Бакли
Джесси Бакли получила «Золотой глобус» за роль в «Гамнете»
Рэй Сихорн
Звезда сериала «Одна из многих» получила свой первый «Золотой глобус»
Леонардо ДиКаприо
Комедия с ДиКаприо «Битва за битвой» получила четыре «Золотых глобуса», но не сам актер
Ноа Уайли в сериале «Больница Питт»
«Больница Питт» получила «Золотой глобус» как лучший сериал
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе получил свой первый в карьере «Золотой глобус», обойдя Клуни и ДиКаприо
Джулия Робертс
Джордж Клуни, Джулия Робертс и Маколей Калкин стали ведущими «Золотого глобуса»
Кадр из фильма «Битва за битвой»
«Франкенштейн» и «Битва за битвой» с ДиКаприо номинированы на «Золотой глобус»
Все новости

Главные фильмы и телесериалы

Победители и номинанты премии Золотой глобус 2026

Лучший фильм (драма)

Победитель
Гамнет
Hamnet
Франкенштейн
Frankenstein
Постер к фильму «Простая случайность»
Простая случайность
Yek tasadef sadeh
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Постер к фильму «Тайный агент»
Секретный агент
O Agente Secreto
Грешники
Sinners

Лучший фильм (комедия/мюзикл)

Победитель
Битва за битвой
One Battle After Another
Голубая луна
Blue Moon
Бугония
Bugonia
Постер фильма «Марти Великолепный»
Марти Великолепный
Marty Supreme
Метод исключения
Eojjeolsugaeopda
Новая волна
Новая волна
Nouvelle Vague

Лучший режиссер

Победитель
Пол Томас Андерсон
Битва за битвой
One Battle After Another
Райан Куглер
Грешники
Sinners
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
Франкенштейн
Frankenstein
Джафар Панахи
Джафар Панахи
Простая случайность
Yek tasadef sadeh
Йоаким Триер
Йоаким Триер
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
Гамнет
Hamnet

Лучшая мужская роль (драма)

Победитель
Вагнер Моура
Секретный агент
O Agente Secreto
Джоэл Эдгертон
Сны поездов
Train Dreams
Оскар Айзек
Франкенштейн
Frankenstein
Дуэйн Джонсон
Крушащая машина
The Smashing Machine
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Грешники
Sinners
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Спрингстин: Избавь меня от небытия
Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Лучшая мужская роль (комедия/мюзикл)

Тимоти Шаламе
Победитель
Тимоти Шаламе
Марти Великолепный
Marty Supreme
Джордж Клуни
Джей Келли
Jay Kelly
Леонардо ДиКаприо и Марго Робби
Леонардо ДиКаприо
Битва за битвой
One Battle After Another
Итан Хоук
Итан Хоук
Голубая луна
Blue Moon
Ли Бен-хон
Метод исключения
Eojjeolsugaeopda
Джесси Племонс
Бугония
Bugonia

Лучшая женская роль (драма)

Джесси Бакли
Победитель
Джесси Бакли
Гамнет
Hamnet
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Умри, моя любовь
Die, My Love
Ренате Реинсве
Ренате Реинсве
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Джулия Робертс
Джулия Робертс
После охоты
After the Hunt
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Гедда
Hedda
Ева Виктор
Ева Виктор
Прости, детка
Sorry, Baby

Лучшая женская роль (комедия/мюзикл)

Победитель
Роуз Бирн
Я бы тебя пнула, если бы могла
If I Had Legs I'd Kick You
Синтиа Эриво
Синтия Эриво
Злая. Часть 2
Wicked: For Good
Кейт Хадсон
Мелодия их мечты
Song Sung Blue
Чейз Инфинити
Чейз Инфинити
Битва за битвой
One Battle After Another
Аманда Сайфред
Завещание Анны Ли
The Testament of Ann Lee
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Бугония
Bugonia

Лучший актер второго плана

Победитель
Стеллан Скарсгард
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Бенисио Дель Торо
Битва за битвой
One Battle After Another
Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди
Франкенштейн
Frankenstein
Пол Мескал
Пол Мескал
Гамнет
Hamnet
Шон Пенн
Битва за битвой
One Battle After Another
Адам Сэндлер
Джей Келли
Jay Kelly

Лучшая актриса второго плана

Тейяна Тейлор
Победитель
Тейяна Тейлор
Битва за битвой
One Battle After Another
Эми Мэдиган
Орудия
Weapons
Инга Ибсдоттер Лиллеос
Инга Ибсдоттер Лиллеос
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Злая. Часть 2
Wicked: For Good
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Эмили Блант
Эмили Блант
Крушащая машина
The Smashing Machine

Лучший сценарий

Победитель
Битва за битвой
One Battle After Another
Постер фильма «Марти Великолепный»
Марти Великолепный
Marty Supreme
Грешники
Sinners
Постер к фильму «Простая случайность»
Простая случайность
Yek tasadef sadeh
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi
Гамнет
Hamnet

Лучшая музыка к фильму

Победитель
Грешники
Sinners
Постер к фильму «Сират»
Сират
Sirat
Гамнет
Hamnet
Формула-1
F1
Битва за битвой
One Battle After Another
Франкенштейн
Frankenstein

Лучшая песня

Победитель
Постер «Кейпоп-охотницы на демонов»
Кей-поп-охотницы на демонов
KPop Demon Hunters
Злая. Часть 2
Wicked: For Good
Грешники
Sinners
Аватар: Пламя и пепел
Avatar: Fire and Ash
Сны поездов
Train Dreams

Лучший фильм на иностранном языке

Победитель
Постер к фильму «Тайный агент»
Секретный агент
O Agente Secreto
Голос Хинд Раджаб
Sawt Hind Rajab
Постер к фильму «Простая случайность»
Простая случайность
Yek tasadef sadeh
Постер к фильму «Сират»
Сират
Sirat
Метод исключения
Eojjeolsugaeopda
Сентиментальная ценность
Affeksjonsverdi

Лучший анимационный фильм

Победитель
Постер «Кейпоп-охотницы на демонов»
Кей-поп-охотницы на демонов
KPop Demon Hunters
Постер фильма «Арко»
Арко
Arco
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen
Элио
Elio
Зверополис 2
Zootopia 2
Постер фильма «Амели, или Метафизика труб»
Маленькая Амели и метафизика труб
Amélie et la métaphysique des tubes

Лучший сериал (драма)

Победитель
Больница Питт
Больница Питт
The Pitt
Одна из многих
Pluribus
Дипломатка
The Diplomat
eventseason_poster_tmdb_31782
Разделение
Severance
Медленные лошади
Slow Horses
Постер к сериалу «Белый лотос» (3 сезон)
Белый лотос
The White Lotus

Лучший сериал (комедия/мюзикл)

Победитель
Студия
Киностудия
The Studio
Начальная школа «Эбботт»
Abbott Elementary
Медведь
Медведь
The Bear
Хитрости
Хитрости
Hacks
Никто этого не хочет
Nobody Wants This
Убийства в одном здании
Only Murders in the Building

Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм на ТВ

Победитель
Постер сериала «Подросток»
Переходный возраст
Adolescence
Во всем виновата она
All Her Fault
Постер сериала «Умираю, как хочу секса»
Умираю, как хочу секса
Dying for Sex
Девушка моего сына
The Girlfriend
Постер к сериалу «Чудовище внутри меня»
Чудовище внутри меня
The Beast in Me
Черное зеркало
Black Mirror

Лучший актер сериала (драма)

Ноа Уайли
Победитель
Ноа Уайли
Больница Питт
The Pitt
Диего Луна
Андор
Andor
Adam Scott
Адам Скотт
Разделение
Severance
Стерлинг К. Браун
Рай
Paradise
Марк Руффало
Марк Руффало
Задание
Task
Гари Олдман
Гари Олдман
Медленные лошади
Slow Horses

Лучший актер сериала (комедия/мюзикл)

Победитель
Сет Роген
Киностудия
The Studio
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Чед Пауэрс
Chad Powers
Адам Броди
Никто этого не хочет
Nobody Wants This
Стив Мартин
Стив Мартин
Убийства в одном здании
Only Murders in the Building
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Убийства в одном здании
Only Murders in the Building
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Медведь
The Bear

Лучшая актриса сериала (драма)

Ри Сихорн
Победитель
Рэй Сихорн
Одна из многих
Pluribus
Хелен Миррен
1923
1923
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Мэтлок
Matlock
Белла Рэмси
Белла Рэмси
Одни из нас
The Last of Us
Кери Рассел
Дипломатка
The Diplomat
Бритт Лауэр
Бритт Лауэр
Разделение
Severance

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)

Джин Смарт
Победитель
Джин Смарт
Хитрости
Hacks
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Покерфейс
Poker Face
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Уэнздей
Wednesday
Кристен Белл
Никто этого не хочет
Nobody Wants This
Айо Эдебири
Айо Эдебири
Медведь
The Bear
Селена Гомес
Убийства в одном здании
Only Murders in the Building

Лучший актер мини-сериала, сериала-антологии или фильма для ТВ

Стивен Грэм
Победитель
Стивен Грэм
Переходный возраст
Adolescence
Чарли Ханнэм
Монстры
Monster
Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди
Узкая дорога на дальний север
The Narrow Road to the Deep North
Пол Джаматти
Черное зеркало
Black Mirror
Мэттью Риз
Мэттью Риз
Чудовище внутри меня
The Beast in Me
Джуд Лоу
Черный кролик
Black Rabbit

Лучшая актриса мини-сериала, сериала-антологии или фильма для ТВ

Победитель
Мишель Уильямс
Умираю, как хочу секса
Dying for Sex
Робин Райт
Девушка моего сына
The Girlfriend
Сара Снук
Во всем виновата она
All Her Fault
Аманда Сайфред
Алая река
Long Bright River
Рашида Джонс
Черное зеркало
Black Mirror
Клэр Дэйнс
Чудовище внутри меня
The Beast in Me

Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или фильма для ТВ

Оуэн Купер в сериале «Переходный возраст»
Победитель
Оуэн Купер
Переходный возраст
Adolescence
Билли Крудап
Билли Крудап
Утреннее шоу
The Morning Show
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Белый лотос
The White Lotus
Джейсон Айзекс
Белый лотос
The White Lotus
Трэмелл Тильман
Трэмелл Тиллман
Разделение
Severance
Эшли Уолтерс
Эшли Уолтерс
Переходный возраст
Adolescence

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для ТВ

Эрин Доэрти
Победитель
Эрин Доэрти
Переходный возраст
Adolescence
Эйми Лу Вуд
Эйми Лу Вуд
Белый лотос
The White Lotus
Ханна Эйнбиндер
Ханна Эйнбиндер
Хитрости
Hacks
Кэрри Кун
Кэрри Кун
Белый лотос
The White Lotus
Кэтрин О’Хара
Кэтрин О’Хара
Киностудия
The Studio
Паркер Поузи
Белый лотос
The White Lotus

Премия за кинематографические достижения и кассовые сборы

Победитель
Грешники
Sinners
Злая. Часть 2
Wicked: For Good
Зверополис 2
Zootopia 2
Аватар: Пламя и пепел
Avatar: Fire and Ash
Формула-1
F1
Постер «Кейпоп-охотницы на демонов»
Кей-поп-охотницы на демонов
KPop Demon Hunters
Миссия невыполнима: Финальная расплата
Mission: Impossible - The Final Reckoning
Орудия
Weapons
