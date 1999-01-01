О премии

83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась 11 января 2026 года. Лучшим драматическим фильмом стал «Гамнет» Хлои Чжао. В категории «Лучший фильм (комедия/мюзикл) победила лента Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Званием лучшего драматического актера в категории полнометражного кино наградили Вагнера Моуру за роль в «Секретном агенте». В категории комедия/мюзикл победил Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»). Исполнившая главную роль в драме «Гамнет» Джесси Бакли стала лучшей актрисой, а призом за лучшую женскую роль (комедия/мюзикл) наградили Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»).

«Больница Питт» победила в категории «Лучший драматический сериал». Лучшей многосерийной комедией стала «Киностудия». «Переходный возраст» признан лучшим мини-сериалом.

Победителем «Золотого глобуса 2026» в номинации «Лучший актер драматического сериала» стал Ноа Уайли («Больница Питт»). Лучшим актером жанра комедия/мюзикл признан Сет Роген («Киностудия»). Среди актрис лучшими стали звезда «Одной из многих» Рэй Сихорн и Джин Смарт («Хитрости»).

С полным списком победителей премии «Золотой глобус 2026» можно ознакомиться ниже.